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Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ

Джек Девайн полагает, что президент РФ усиливает свои позиции.

Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
Джек Девайн
Фото: Дмитро Стойков / theБабель

Президент Российской Федерации Владимир Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он полагает, что новая Конституция РФ лишь усилит позиции российского президента.

Такое мнение в интервью LB.ua высказал бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн.

"С каждым годом Путин становится все сильнее и сильнее с точки зрения всё того же контроля. Вы смотрите на новую российскую Конституцию и задаёте вопросы о ее различных аспектах, но в общем-то Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание. Он довольно хорошо укрепил свои позиции", - отметил Девайн.

В то же время, американский разведчик отмечает, что санкции и падение цен на нефть могут негативно сказаться на российской власти. При этом он подчеркнул, что США не собираются снимать или смягчать ограничения против РФ.

"Когда мировая экономика рушится из-за пандемии, вы просто должны понять – что вы можете быть сильными, но вы всё равно становитесь уязвимы. Тем не менее Путин - центр власти в России, и я не вижу того, что ему может быть брошен вызов, по крайней мере, на данный момент", - отметил Девайн.

Он полагает, что разработанная и уже подписанная российским президентом новая Конституция формализует ту политику, которую и так проводит руководство РФ. Разведчик отмечает, что документ чётко показывает, что Путин не отдаст Украине ранее захваченные территории.

"Возвращаясь к Конституции, которая внедряется в России, это формализованный документ, который лишь закрепляет реальность действующей системы, особенно идею того, что вы не можете уступить (ранее захваченные, - LB.ua) территории. Это просто реальность. Но нет гарантий того, что в случае изменений в России, преемники Путина пойдут тем же путём. А пока он просто фиксирует реальность и даёт понять, что он не отдаст никаких территорий", - отмеил Девайн.

Напомним, ранее Путин подписал закон о поправке в Конституцию, предусматривающую обнуления президентских сроков, закрепляет приоритет внутреннего права РФ над международным и позволяет создавать федеральные территории. Последнее, как уже писал LB.ua, даёт возможность Москве легализовать захваченные территории Украины и Грузии.

В то же время, всенародное голосование за новые поправки в Конституцию РФ было перенесено на неопределённый срок в связи со вспышкой пандемии коронавируса.

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