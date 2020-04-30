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Суд приговорил двух россиян к 7 и 8 годам тюрьмы за покушение на украинского разведчика

Дело расследовали работники Службы безопасности с апреля прошлого года.

Суд приговорил двух россиян к 7 и 8 годам тюрьмы за покушение на украинского разведчика
Место взрыва автомобиля разведчика (архивное фото)
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Голосеевский райсуд Киева признал двух россиян виновными в покушении на украинского разведчика и приговорил их к семи и восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Офиса генпрокурора Голосеевский райсуд Киева признал виновными двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч . 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

В суде доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль служащего украинской разведки взрывчатку, однако устройство сдетонировало в момент установки.

Установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, которая входит в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По информации Офиса генпрокурора, покушению предшествовала тщательная и длительная подготовка, которая включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана, слежку за возможными местами нахождения и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дело расследовали работники Службы безопасности.

Напомним, взрыв, о котором идет речь, произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. Взорвался автомобиль "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.

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