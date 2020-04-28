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В Киеве в подъезде жилого дома взорвалась граната, пострадали два человека

Потерпевший госпитализирован с тяжелыми ранениями, его супруга получила незначительные повреждения. 

Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Дарницком районе Киева ночью 28 апреля в подъезде жилого дома взорвалась граната. Пострадали два человека - супружеская пара, сообщили в полиции Киева.

Взрыв произошел в доме на ул. Ревуцкого. На месте происшествия обнаружили 29-летнего мужчину и женщину с повреждениями разной степени. Пострадавшего госпитализировали, женщине предоставили помощь на месте. 

"Сотрудники полиции установили, что вечером на лестничной клетке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боевой припас. Нетрезвые мужчина стали забавляться с опасным предметом и в какой-то момент граната осталась без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из жилища вышла жена пострадавшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - пояснили правоохранители.

Полиция модифицирует гранату и ее происхождение. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, что в октябре 2019 в центре Киева возле жилого дома произошел взрыв гранаты, погибли два человека. Одной из жертв взрыва является 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей". Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

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