Забродский прокомментировал промежуточные выводы ВСК Рады о пожаре на военном складе в Балаклее

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Михаил Забродский прокомментировал промежуточные результаты работы парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по чрезвычайным ситуациям на базах и складах ракет и боеприпасов ВСУ относительно пожара на складе в Балаклее в 2017 году.

Он подчеркнул, что эти выводы являются обязательными после шести месяцев работы ВСК и не являются окончательным заключением. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не знал этого ранее, а оказывается, что версий события, например, на 65 арсенале (в Балаклее. - Ред.) до сих пор существует две. И разница в них не в процентном соотношении, например, взрывчатого вещества, а в принципиальных вещах. Все слышали про БПЛА противника, но мало кто слышал о варианте с закладыванием взрывчатки непосредственно на объекте. Все были поражены эффективностью вражеского ударного беспилотника, но мало кто задавался вопросом, почему такой эффективный способ уничтожения боеприпасов такого количества был применен противником практически одновременно. Все слышали о взрывах зенитных ракет, но мало кто слышал о взрыве танковых снарядов", - сообщил Забродский.

Он добавил, что два авторитетных учреждения судебной экспертизы называют два разных места начальной детонации на территории арсенала. Поэтому существуют две разных версии причин, времени и обстоятельств ЧП.

Забродский отметил, что обе версии являются результатом работы специалистов, но "перенаправление в ходе следствия материалов из одного научно-исследовательского института судебных экспертиз во второй, склонный к более "удобному" варианту причин и обстоятельств - это вопрос именно для парламентского контроля".

Забродский сообщил, что возможность подрыва зенитной ракеты 3М9 комплекса "Куб" проверялась выстрелом кумулятивной ПГ-7В по зенитной ракете комплекса "Бук".

"При удачном выстреле ПГ-7В способна вывести из строя БМП или БТР, а не то, что зенитную ракету с корпусом легкого сплава. Не нужно быть криминалистом, чтобы понять, что такая экспертиза ставит больше вопросов, чем дает ответов", - сообщил нардеп.

Помимо этого, возможность обнаружения воздушной цели БПЛА противника доказывалась средствами гражданского контроля воздушного движения путем пролета по маршруту вертолета МИ-8МТ.

"У МИ-8 так называемая поверхность рассеивания - определяющая технично-габаритная характеристика, влияющая на вероятность обнаружения средствами активной локации, раз в 150 превышает этот показатель у всех "кандидатов" в ударные БПЛА", - объяснил он.

Забродский также добавил, что воронки от любых взрывов не бывают прямоугольной формы.

Напомним, временная следственная комиссия Верховная Рада поставила под сомнение официальную версию пожара на арсенале в Балаклее, который произошел в 2017 году.Глава комиссии Давид Арахамия заявил, что на самом деле в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а пожар начался с подрыва специальных зарядов которые заранее были заложены в землю.

Арахамия при этом ссылается на данные Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им Бокариуса.

23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Тогдашний глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский говорил, что пожар в Балаклее уничтожил боеприпасов на 1 миллиард долларов.