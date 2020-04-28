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​В Киеве водитель BMW насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто

Авария произошла возле метро "Позняки".

​В Киеве водитель BMW насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве возле станции метро Позняки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Свидетели рассказали, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet. В результате полученных травм пострадавшая умерла на месте.

"Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в Ровенской области BMW X5 отправил в кювет полицейское авто.

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