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Пожарные локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зоне

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников.

Пожарные локализовали два последних очага пожара в Чернобыльской зоне
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала два последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - говорится в сообщении.

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: dsns.gov.ua

Отмечается, что радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что волну пожаров в Чернобыльской зоне удалось сбить.

В результате пожаров на территории зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, по предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Это составляет около 5% его территории.

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