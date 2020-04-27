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Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны - Буславец

План является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны - Буславец
Фото: Макс Требухов

В ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра Ольга Буславец в фейсбуке.

"Сегодня вопрос безопасности в зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мероприятий по безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение президенту и Кабинету Министров план действий на этой территории, в частности усиление противопожарных мероприятий", - написала Буславец.

Она также подчеркнула, что план предусматривает ряд мероприятий по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофаймента и остатков конструкций 4-го блока ЧАЭС. По словам Буславец, кроме этого Минэкоэнерго готовит пакет действий, которые направлены на стабилизацию украинской энергетической системы.

"Из-за мирового экономического кризиса и эпидемии COVID-19 отрасль оказалась перед новым вызовом - необходимостью обеспечить техническую сбалансированность энергосистемы, безопасную эксплуатацию атомных станций, надежную поставку электроэнергии потребителям. Для этого министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины", - подчеркнула Буславец.

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов. Кроме того,  Буславец сообщила оперативную информацию касательно пожаров в Чернобыльской зоне, где она пребывала с официальным визитом 26 апреля вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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