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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Ночью в Харькове взорвали банкомат, в Броварах - отделение банка

Сумма ущерба устанавливается, люди не пострадали.

В ночь на 26 апреля в Харькове взорвали банкомат, а в Броварах под Киевом - отделение банка.

Харьковская полиция сообщает, что взрыв произошел на ул. Валентиновской около 3 ночи. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

Полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного устройства.

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Около 4:30 утра 26 апреля взрыв произошел также в отделении банка "ТАС" в Броварах.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", - сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Напомним, в середине апреля грабители взорвали банкомат в Харькове. Инцидент произошел ночью на окраине города. Из банкомата похители 1,978 млн гривен. Автомобиль с преступниками задержали через несколько часов. Их должны были проверить на причастность к взрывам других банкоматов в Харькове и других городах Украины.

Отметим, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.

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