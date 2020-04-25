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В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавируса

Умер 73-летний мужчина.

В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
Фото: @lvivVScoronavirus

В Николаевской области 25 апреля зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Об этом сообщили в областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Умер житель с. Прибужье Доманевского района в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18 апреля в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Напомним, Николаевская область до 11 апреля оставалась единственным в Украине регионом без COVID-19, туда даже приезжала проверка из Киева, чтобы выяснить причину такого "феномена". 

Только за сутки 21 апреля в регионе подтвердили 42 случая коронавируса. В этот день также зафиксировали первую в области смерть от COVID-19 - умерла 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.

По состоянию на утро 25 апреля в области зафиксировали 103 случая коронвируса.

Сейчас последнее место по количеству заразившихся коронавирусом занимает Черниговская область.

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