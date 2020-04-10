​Зеленский заинтересовался феноменом отсутствия коронавируса в Николаевской области

Президенту сообщили, что в области проводят мало тестов, к тому же есть вопросы к их качеству.

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, в ходе которого он обратил внимание на ситуацию в Николаевской области, где не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленскому сообщили, что в области проводят очень мало тестов, к тому же есть вопросы к их качеству.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал президент.

Зеленский также настоял на ускорении обеспечения средствами защиты неопорных больниц.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защиты должны быть параллельными. Обеспечить врачей надо срочно по всей стране", - подчеркнул он.

Отдельно обсуждался вопрос финансирования больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств после внедрения второго этапа медицинской реформы.

Напомним, 9 апреля в Николаевскую область с инспекцииией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

По словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки.