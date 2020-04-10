Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Тернополь отказался вводить комендантский час на выходные

Город организует усиленное патрулирование в общественных местах.

Тернополь отказался вводить комендантский час на выходные
Фото: zz.te.ua

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации отказался вводить комендантский час на выходные.

Об этом говорится на сайте мэрии.

"В ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе не будут вводить комендантские выходные, но из-за роста количества больных коронавирусом правоохранители будут осуществлять усиленное слежение за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - заявила пресс-служба горсовета.

Сотрудники полиции и муниципальной инспекции будут постоянно патрулировать улицы города, парковые зоны, детские и спортивные площадки.

Напомним, что комендантский час накануне объявили в Черновицкой области. 11 и 12 апреля там будут закрыты все магазины и автозаправочные станции. Работать будет только одна АЗС для полиции, "скорой помощи", ГосЧС. Жителей области призвали не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Аналогичные ограничения на передвижение граждан введены в Закарпатской области.

Глава Львовской ОГА тоже обратился к жителям региона воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также