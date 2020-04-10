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В Закарпатской области на выходных ввели комендантский час

Ограничения будут действовать с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 утра понедельника 13 апреля.

В Закарпатской области на выходных ввели комендантский час
Фото: EPA/UPG

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской облгосадминистрации решила ввести максимальное ограничение по передвижению на выходных.

Об этом сообщает "Мукачево.Net".

Так, запрещено будет передвижения в общественных местах с 13:00 11 апреля до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит - начиная с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 утра понедельника 13 апреля вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет ", - заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Он также отметил, что за соблюдением ограничений будет следить полиция.

"В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 тыс. гривен нарушителям карантина избежать не удастся.", - добавил Гетманенко.

Напомним, Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных. 7 апреля на сайте Офиса президента сообщалось, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

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