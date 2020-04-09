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Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"

СМИ сообщают, что Марьян Захарусь умер от тяжелой пневмонии. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Фото: facebook.com/zusdmc

Во Львове в четверг, 9 апреля, скончался 39-летний детский хирург Западноукраинского специализированного детского медицинского центра "Чернобыльская больница" Марьян Захарусь.

О причине смерти в медучреждении не сообщают.

По данным ZAXID.NET, молодой врач умер от тяжелой формы пневмонии, которая сопровождалась сопутствующими заболеваниями.

Директор Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Андрей Синюта в комментарии изданию рассказал, что Марьян Захарусь умер от тяжелой болезни, не уточнив подробности. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Марьян Захарусь около восьми лет работал хирургом в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. Его знали и уважали многие родители, которые обращались к нему со своими детьми. Молодой врач не был женат. Без сына остался отец.

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