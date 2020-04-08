Во Львовской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса

По предварительным данным, 50-летний мужчина не был жителем Львова.

Во Львовской области зафиксировали второй летальный случай, связанный с COVID-19.

Пресс-служба областной госадминистрации информирует, что речь идет о 50-летнем мужчине, диагноз у которого лабораторно подтвердили ночью 7 апреля.

По словам исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько,

мужчину доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением и дыхательной недостаточностью.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации.

По предварительным данным городского управления здравоохранения, мужчина не был жителем Львова.

Согласно данным Львовской ОГА, в области коронавирусную инфекцию диагностировали у 47 человек. В областной инфекционной больнице находятся 85 человек. Состояние девяти - тяжелое, два пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших - двое несовершеннолетних.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. В частности, во Львовской области было диагностировано 36 случаев, из них один летальный.