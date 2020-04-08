Две из них ранее работали в Одесской ОГА.

Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Максима Степанова Светлану Шаталову и Ирину Микичак, а Елену Теряеву - первым замминистра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Елена Теряева начинала карьеру с работы врачом, до сегодняшнего назначения руководила Южным межрегиональным департаментом Национальной службы здоровья Украины. До этого она была директором департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Фото: moz.gov.ua Елена Теряева

"В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве", - говорится в сообщении.

Светлана Шаталова ранее работала на руководящих должностях в Одесской ОГА, на предприятии "Полиграфический комбинат Украина" и в компании "Газ Украины", входящей в "Нафтогаз".

Фото: moz.gov.ua Светлана Шаталова

На должности замглавы Минздрава Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, аудит, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.

Ирина Микичак была первым заместителем министра здравоохранения. с апреля 2017 по декабрь 2019 руководила департаментом здравоохранения Львовской ОГА. Является соосновательницей и координатором ряда международных проектов сотрудничества с Мировым банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и других проектов.

Фото: moz.gov.ua Ирина Микичак

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины со второй попытки проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

На первом внефракционном заседании 30 марта Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца, однако за назначение Степанова на его место не хватило голосов. Кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали только 217 депутатов.

О том, что кандидатура бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова рассматривается на должность главы Минздрава, стало известно еще 27 марта.

Максим Степанов возглавлял Одесскую обладминистрацию с 2017 по 2019 годы. Родился в Амурской области, Россия. Учился в Донецком Национальном медицинском университете им. М. Горького по специальности Лечебное дело. Позже также окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.