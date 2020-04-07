Первый случай выздоровления от COVID-19 подтвердили в Донецкой области

Второй подряд тест показал отсутствие вируса у 55-летнея жительницы Бахмута.

В Донецкой области подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19. У 55-летней жительницы Бахмута наличие вируса подтвердили 27 марта.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"Имеем первый случай выздоровления от COVID-19 в Донецкой области: сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результатах подряд - факт чрезвычайно положительный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом", - написал Кириленко в фейсбуке.

При этом он добавил, что в области зафиксировали два новых заболевания коронавирусом.

"Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - сообщил он.

Исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Согласно официальной статистике Минздрава на утро 7 апреля, в Донецкой области было зарегистрировано 10 случаев коронавирусной болезни.

Оккупационная администрация ОРДО (Донецкая область) признала 6 фактов заболевания коронавирусом, однако скрывает факт смерти пациента от COVID-19.