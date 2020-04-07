Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне
Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Карта и возможности Украины
Карта и возможности Украины
Количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло до 279, умер 36-летний мужчина
Количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло до 279, умер 36-летний мужчина
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав обнародовал показания к госпитализации больных с COVID-19

Специфического лечения COVID-19 пока не существует.

Минздрав обнародовал показания к госпитализации больных с COVID-19
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения обнародовало показания к госпитализации больных с подозрением на коронавирус или наличие лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно сообщению на странице Центра общественного здоровья в фейсбуке сообщается, что госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

  • течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
  • имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
  • имеющиеся клинико-лабораторные данные недостаточности органов/систем, кроме дыхательной;
  • пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
  • у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденной COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

В Минздраве напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.

Ранее сообщалось, что в Украине будут использовать аэромобильные бригады для сложных случаев госпитализации больных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также