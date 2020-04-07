Количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло до 279, умер 36-летний мужчина

За сутки COVID-19 был обнаружен у 12 человек, в том числе четверых детей.

В Киеве по состоянию на 7 апреля количество заболевших COVID-19 выросло до 279 человек. Из них четверо детей, один медик. Один мужчина 36 лет умер. За его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы, сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко.

"Он был подключен к аппарату ЭКМО насыщения крови кислородом, но у него были очень поражены легкие", - сообщил он.

За сутки было обнаружено 12 новых случаев заболевания - у троих женщин от 34 до 41 года и двоих девочек по три года. Также заболели пятеро мужчин от 31 до 67 лет, два мальчика 6 и 15 лет.

Из них госпитализировали двоих, остальные 10 лечатся дома.

"Большинство киевлян с подтвержденным за минувшие сутки коронавирусом за пределы страны в последнее время не выезжали, то есть были инфицированы в Украине", - сообщил мэр.

Кличко призвал своевременно обращаться к врачам, чтобы вовремя получить лечение. Он добавил, что киевские больницы получили препарат "Плаквенил" и лекарства против малярии, которые используется для лечения коронавируса. 7 апреля 200 000 масок поступят в коммунальную аптечную сеть "Фармация".

Напомним, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре. Всего за сутки COVID-19 был обнаружен у 22 людей.