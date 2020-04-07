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Летальность от коронавируса составляет 2,6%, - Ляшко

Больше всего умирают люди старшего пожилого возраста.

Летальность от коронавируса составляет 2,6%, - Ляшко
Фото: EPA/UPG

В Украине на сегодня летальность от коронавируса находится на уровне 2,6%.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова", сообщает Укринформ.

"Сегодня в Украине летальность 2,6%. Мы видим и отмечаем, что больше всего умирают люди старшего пожилого возраста. Люди от 50-ти и старше сегодня составляют у нас 84-85% всех летальных случаев. Люди старше 60-ти составляют 52 и более процентов. В частности люди, которые умерли от коронавируса, имеют хронические заболевания", - сказал Ляшко.

По его словам, именно хронические заболевания приводят к осложнениям, которые несовместимы с жизнью.

Ляшко отметил, что сейчас в разных странах разная летальность от коронавируса. В частности, в Италии и Испании более 10% среди больных COVID-19 имеют летальные последствия. В то же время Германия показывает 1,9% летальных случаев.

Ляшко добавил, что когда начиналась вспышка коронавируса в Китае, летальность там была на уровне 3%.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 апреля зафиксированы 1319 случаев заболевания COVID-19, из них 38 летальных, 28 человек выздоровели.

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