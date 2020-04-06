В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
О справедливости и правосудии
О справедливости и правосудии
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус

61-летний мужчина скончался в "скорой" по дороге в областную инфекционную больницу.

В Мукачево умер мужчина с подозрением на коронавирус
Фото: mukachevo.net

В понедельник, 6 апреля, во время транспортировки из Мукачево в Ужгородскую областную инфекционную больницу скончался 61-летний мужчина с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщили в Мукачевском горсовете, пишет Мукачево.net.

"Известно, что оба теста на коронавирус показали отрицательный результат. О непосредственной причине смерти будет известно после проведения патолого-анатомического вскрытия", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Закарпатской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. От COVID-19 умерла женщина, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в Иршавской районной больнице. Умершей был 71 год.

В соседней Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также