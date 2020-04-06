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Меркель назвала коронавирус самым серьезным кризисом за время существования Евросоюза

Она назвала пандемию угрозой здоровью граждан сродни природной катастрофы. 

Меркель назвала коронавирус самым серьезным кризисом за время существования Евросоюза
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского Союза (с 1992 года). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - сказала она.

Меркель отметила, что пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

Канцлер Германии призвала показать, что ЕС готов защищать свою экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

В ООН коронавирус назвали самым большим испытанием для мира со времен Второй мировой войны.

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