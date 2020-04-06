Меркель назвала коронавирус самым серьезным кризисом за время существования Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского Союза (с 1992 года). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - сказала она.

Меркель отметила, что пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

Канцлер Германии призвала показать, что ЕС готов защищать свою экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

В ООН коронавирус назвали самым большим испытанием для мира со времен Второй мировой войны.