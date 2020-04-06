Зеленский провел телефонный разговор с Помпео и обсудил возможности получения кредитных гарантий от США

Президент поблагодарил США за выделение целевой помощи для борьбы с COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили противодействие коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, желаю скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил Помпео за выделение Украине целевой помощи для борьбы с COVID-19 в размере $1,2 млн.

Стороны также обсудили возможности получения Украиной кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики в дополнение у ресурсам, которые государство планирует получить от МВФ, Международного банка и других иностранных партнеров.

Напомним, что Майк Помпео в конце января пребывал с визитом в Киеве.

Он дважды откладывал визит в Украину, а накануне приезда в Киев даже поругался из-за вопросов об Украине с журналисткой американского издания NPR Мэри Келли. По ее словам, госсекретарь накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопрос. В ходе разговора, используя нецензурную лексику, Помпео спросил ее: "Вы думаете американцам нужна Украина?".