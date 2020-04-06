В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
ГлавнаяПолитика

Зеленский провел телефонный разговор с Помпео и обсудил возможности получения кредитных гарантий от США

Президент поблагодарил США за выделение целевой помощи для борьбы с COVID-19. 

Зеленский провел телефонный разговор с Помпео и обсудил возможности получения кредитных гарантий от США
Владимир Зеленский и Майк Помпео
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили противодействие коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, желаю скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью", - заявил Зеленский. 

Он поблагодарил Помпео за выделение Украине целевой помощи для борьбы с COVID-19 в размере $1,2 млн. 

Стороны также обсудили возможности получения Украиной кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики в дополнение у ресурсам, которые государство планирует получить от МВФ, Международного банка и других иностранных партнеров.

Напомним, что Майк Помпео в конце января пребывал с визитом в Киеве. 

Он дважды откладывал визит в Украину, а накануне приезда в Киев даже поругался из-за вопросов об Украине с журналисткой американского издания NPR Мэри Келли. По ее словам, госсекретарь накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопрос. В ходе разговора, используя нецензурную лексику, Помпео спросил ее: "Вы думаете американцам нужна Украина?".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также