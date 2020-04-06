10 «квітневих тез» про Фонд для боротьби із коронавірусом

На минулому позачерговому засіданні Верховної Ради депутати не підтримали запропоновані урядом зміни до держбюджету . Для ухвалення не вистачило лише кількох голосів. Відповідний законопроєкт був відправлений на доопрацювання для підготовки на повторне перше читання за скороченою процедурою.

Фото: пресс-служба НБУ

Вимушене скорочення видатків міністерств та урізання капітальних витрат і т.зв. бюджетів розвитку з метою тимчасової концентрації фінансових ресурсів у спеціальному фонді із протидії епідемії викликало бурхливу реакцію як з боку самих народних депутатів, так і в середовищі стейкхолдерів та громадських активістів. Водночас не забуваймо, що статті 3 Конституції України визначає життя і здоров'я людини як найвищу соціальну цінність. Тому пріоритетом у роботі уряду і парламенту у найближчі місяці має стати боротьба із епідемією коронавірусу та його наслідками, а також збереження якомога більше життів наших громадян.

Окрім приведення до реалій макропоказників державного бюджету в умовах очікуваних негативних наслідків для економіки України зміни до закону також передбачали створення Фонду боротьби з хворобою COVID-19 у розмірі 97,1 млрд. грн. Цифри була погоджені у рамках домовленостей із МВФ.

Отже, спробую детально пояснити усі важливі аспекти і логіку функціонування Фонду.

1. Чому взагалі виникла потребу у створенні спеціального фонду? Наразі у держбюджеті передбачений так званий Резервний фонд. Але його обсяги і можливості фінансування є обмеженими. Фонд боротьби з епідемією коронавірусу буде прописаний як окремий бюджетний рядок і дасть змогу використовувати не тільки власні ресурси, а й частково ті кошти та гранти, які повинні надійти від МВФ, ЄС, Світового банку.

2. Термін «Стабілізаційний фонд» буде замінено на «Фонд боротьби із хворобою COVID-19 та його наслідками». Це повинно підкреслити «спеціалізацію» Фонду та унеможливити розосередження ресурсів на інші потреби.

3. Кошти Фонду будуть спрямовані за двома напрямками:

- соціальний захист населення у період карантину (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд із надання допомоги по безробіттю, перерозподіл зарплат, плюс обслуговування державного боргу);

- фінансування всіх необхідних протиепідемічних заходів, пов’язаних із протидією коронавірусу.

4. Функціонування Фонду має тимчасовий характер і передбачається на весь період тривалості карантину та наступні 30 днів після його закінчення. При оптимістичному сценарії протидії епідемії – це 2-3 місяці. Проте як буде розвиватися ситуація – спрогнозувати не може ніхто.

5. Залишаються незмінними всі видатки держави на армію та оборону. Агресію Росії ніхто не відміняв, тож навіть під час карантину ми зобов’язані бути спроможними у будь-який момент дати відсіч ворогові. Крім того, у повному обсязі зберігаються і навіть збільшуються видатки Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцполітики – пояснювати чому, мабуть, зайве. Також не надто сильно обмежать бюджет МВС, адже саме за його рахунок здійснюються видатки на діяльність Нацполіції, Служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії та прикордонників, тобто тих структур, які безпосередньо задіяні для протидії поширенню хвороби COVID-19.

6. Важливий аспект – цифра, яку мають акумулювати за рахунок оптимізації бюджету – 97,1 млрд. грн – була погоджена із МВФ. Наші міжнародні партнери запропонували такий порядок дій – спочатку Кабмін та Верховна Рада оптимізує держбюджет (адже є невідповідність макроекономічних показників, статей видатків та доходів), акумулює внутрішні резерви, а решту МВФ надасть у вигляді кредиту. Підкреслюю, що умови кредитування Міжнародного валютного фонду є найбільш вигідними у світі.

7. Кабмін також домовився із МВФ про те, що частина траншу надійде на підтримку наших золотовалютних резервів і стабілізації національної валюти, а інша – напряму до бюджету саме для протидії та подолання наслідків епідемії коронавірусу в Україні.

8. Зміни до державного бюджету не передбачають урізання соціально захищених статей. Видатки на зарплати, оплату комунальних послуг – зберігаються у повному обсязі. Людям пенсійного віку на період карантину заплановані доплати та індексація.

9. В уряду не стоїть завдання скасувати місцеві вибори – на час боротьби із коронавірусом було вирішено частково скоротити передбачену на це суму (із 2,2 до 1,2 мільярдів гривень), проте після стабілізації ситуації Кабмін планує віднайти необхідну частину коштів та профінансувати вибори у повному обсязі і у строки, як цього вимагає Конституція.

10. Загальна логіка така: спочатку боремося із епідемією, а далі, коли ситуацію вдасться стабілізувати, залишок акумульованих коштів у «Фонді на боротьбу із коронавірусом та його наслідками» буде пропорційно перерозподілений по напрямках на цільові потреби.

Наразі триває доопрацювання урядового законопроєкту, під час якого й будуть остаточно узгоджені всі ці аспекти. Впевнений, що вже цього тижня на позачерговому засіданні Верховної Ради всі протиріччя вдасться подолати, а міністерства та профільні парламентські комітети спільно напрацюють той документ, який буде успішно прийнятий більшістю голосів народних обранців.