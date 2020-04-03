Коломойський – збитий льотчик?

В найбільш принциповому для себе поєдинку Ігор Валерійович фактично програв, правда поки що перший раунд.

Фото: Апостроф

«Схеми», програма журналістських розслідувань, зафіксували як найближчий соратник Коломойського Тімур Міндіч за тиждень до голосування тричі приїжджав до офісу президента України. Його місія зрозуміла – не допустити прийняття «антиколомойського закону». Але попри це, в парламенті вдалось знайти потрібну кількість голосів.

Нічні відвідини Офісу Президента – річ не нова, позаяк там часто вирішуються надважливі справи і саме на Банкову олігархи їдуть за підтримкою для бізнесу. Однак те, що депутати прийняли в першому читані «антиколомойський закон» – це перші проблиски опору системі, яка з 1991 працювала на олігархів.

Позитивне голосування в першому читанні за законопроєкт, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам і ухвалення якого є вимогою Міжнародного валютного фонду – це перший і потужний удар по олігархічній системі впливу та управління.

Драма Коломойського в тому, що президент не слухається старшого «товариша», адже саме Зеленський був головним «лобістом» «антиколомойського закону».

Правда, до останнього люди Коломойського намагались загальмувати це діло.

Україна – держава парламентсько-президентського типу, де саме парламент відіграє ключову роль щодо стратегічно важливих законів для розвитку країни та захисту громадян. Тому для депутатів такі голосування – час істини та нагадування, що голосуючи варто робити правильний державницький вибір, не оглядаючись на "страшних і всесильних олігархів". Це власне їх шанс довести, що вони справді є слугами народу, а не маріонетками в руках окремих олігархів.

Не секрет, що в парламенті є неформальна «група Коломойського», але навіть через зв’язки, гроші та вплив, їм не вдалось вплинути на ситуацію. Що цікаво, частина цієї групи, а це близько 20 осіб, проігнорувала голосування, ще дехто вийшов на лікарняний або взагалі не брав участі у засіданні. Навіть один з найближчих соратників Коломойського Дубінський не плекав надій на те, що закон буде провалений, це було зрозуміло з його відеоблогів.

Але це не кінець історії. Перед нами ще друге читання «банківського закону» і логіка подій буде розвиватись за звичним сценарієм.

Всі знають медіаможливості Ігоря Валерійовича. Телеканал, яким володіє олігарх, є ключовим в подальшій боротьбі. Головна мета Коломойського – це зірвати роботу МВФ в Україні через оголошення дефолту, і про це він відкрито заявляв в інтерв’ю провідним виданням.

Пропонувались навіть альтернативні сценарії на випадок відмови МВФ – це Росія. Очевидно Кремль готовий буде «підставити плече» Києву, однак гроші росіян завжди будуть мати політичний присмак, вимогу змінити курс країни з проєвропейського на проросійський.

Цю гру ми вже бачили в 2013 році, коли Янукович відмовився від співпраці з ЄС в обмін на російську парасольку. До чого це призвело ми всі прекрасно знаємо. Другий раз наступивши на ці самі граблі ми ризикуємо втратити свою державність.