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Конец глобализации: новый мир и выживание после коронавируса

В связи со сказками Юваля Харари - о "единстве человечества", стирании граней между странами и нациями и "глобальной кооперации" народов в 21-м веке - стоит вспомнить слова главы технологического отдела израильской разведки Моссад, который недавно сказал: страны мира втянуты в ожесточенную тайную битву, чтобы любой ценой взять под контроль ограниченные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

"Мы используем наши особые связи, чтобы выиграть гонку и, возможно, сделать то, что делает весь мир - наложить руку на запасы, заказанные другими. Весь мир заботится о себе. Цены выросли в четыре-пять раз, и мир закрылся", - заявил один из руководителей Моссада. Он уверен, что его организация достигнет поставленной цели – приобрести 7000 аппаратов ИВЛ для Израиля.

Любой ценой. Каждый за себя. Мир закрылся. Прекрасный новый мир, в котором ЕС не помогает Италии в час наибольшей беды, каждая страна выживает, как может, а мифы Харари лопаются.

Фото: prm.ua

Коронавирус - это конец безудержного глобализма. Никаких "стираний границ" - наоборот, ужесточение границ и возведение непреодолимых стен между странами - пока кризис не кончится, а там еще посмотрим, открывать ли эти границы.

Эпидемия сломала иллюзию победы глобализма - даже с помощью простой технической остановки международной авиации и временной ликвидации международного туризма. Вирус посеял семена огромного недоверия к соседним странам, к соседней провинции, к соседнему району города - "если там больше заразившихся, чем у нас - не пустим их в наш супермаркет!"

Какая там глобализация, если опасность может представлять не только соседняя страна, но и вообще вон тот сосед, идущий по твоей стороне тротуара. Какое там "единство человечества", если подозрителен и потенциально опасен любой прохожий в трех метрах от тебя.

"Корона" сильно ударит по либерализму и усилит национально-консервативные силы в обществах. Чужой, этот великий "Ксено", будет беспокоить людей больше, чем проблемы. Важны будут базовые связи внутри твоей семьи, внутри дома, села, района, внутри твоего города и страны. Слова "мой дом - моя крепость" обретут новый антивирусный смысл.

Гуманизм не умрёт - он переместится в горизонтальную взаимопомощь от уровня нуклеарной семьи и дальше. Появятся новые формы солидарности и выражения человеческой доброты - пение на балконах в изоляции, развозка волонтерами продуктов старикам, бесплатные услуги медикам и взаимопомощь соседей, проверившихся на отсутствие вируса.

Коронакризис четко показал: в самый страшный и важный момент каждая страна/народ будет в одиночку решать свои навалившиеся проблемы. Да, через месяц-два-три (может быть) включатся механизмы ЕС, ВОЗ или ООН, но в те конкретные неделю-две на пике заболевших и дико переполненных больниц не поможет никто - только своими силами, связями, хитростями, "Моссадами" всех видов.

В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: hi-news.ru
В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса

Не прилетит добрый волшебник и бесплатно не покажет кино. Это как в период Холокоста: в самый нужный час Икс авиация союзников не прилетит бомбить железнодорожные пути к Аушвицу, а партизаны не пробьют ограду гетто. Но зато потом, через много лет, Голливуд будет снимать душещипательные фильмы о погибших.

Только опора на свои силы/связи/умения выживать - даже ценой перехвата груза с ИВЛ, предназначенного для соседней страны. Да, местами аморально и грубо. Но Моссад заботится прежде всего о своем народе и действует по поручению правительства своей страны. Да, через пару месяцев мы сами наладим массовое производство аппаратов ИВЛ - но они нужны не в мае-июне, а еще вчера - в марте. 

В принципе, Израилю это всё хорошо известно с первых лет его истории, а коронакризис только подтвердил эти жесткие принципы мироустройства: каждый народ выживает самостоятельно, оставив либеральные сказки о мировой взаимопомощи для мирного посткоронного времени.

Сначала страны мира победят вирус у себя внутри, закрывшись от соседей, а только потом они смогут возвращаться к "Обнимитесь, миллионы!" из 9-й симфонии Бетховена и гимна ЕС.

Шимон Бриман Шимон Бриман , Историк и журналист (Израиль)
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