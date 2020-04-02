Конец глобализации: новый мир и выживание после коронавируса

Любой ценой. Каждый за себя. Мир закрылся. Прекрасный новый мир, в котором ЕС не помогает Италии в час наибольшей беды, каждая страна выживает, как может, а мифы Харари лопаются.

"Мы используем наши особые связи, чтобы выиграть гонку и, возможно, сделать то, что делает весь мир - наложить руку на запасы, заказанные другими. Весь мир заботится о себе. Цены выросли в четыре-пять раз, и мир закрылся" , - заявил один из руководителей Моссада. Он уверен, что его организация достигнет поставленной цели – приобрести 7000 аппаратов ИВЛ для Израиля.

В связи со сказками Юваля Харари - о "единстве человечества", стирании граней между странами и нациями и "глобальной кооперации" народов в 21-м веке - стоит вспомнить слова главы технологического отдела израильской разведки Моссад, который недавно сказал: страны мира втянуты в ожесточенную тайную битву, чтобы любой ценой взять под контроль ограниченные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: prm.ua

Коронавирус - это конец безудержного глобализма. Никаких "стираний границ" - наоборот, ужесточение границ и возведение непреодолимых стен между странами - пока кризис не кончится, а там еще посмотрим, открывать ли эти границы.

Эпидемия сломала иллюзию победы глобализма - даже с помощью простой технической остановки международной авиации и временной ликвидации международного туризма. Вирус посеял семена огромного недоверия к соседним странам, к соседней провинции, к соседнему району города - "если там больше заразившихся, чем у нас - не пустим их в наш супермаркет!"

Какая там глобализация, если опасность может представлять не только соседняя страна, но и вообще вон тот сосед, идущий по твоей стороне тротуара. Какое там "единство человечества", если подозрителен и потенциально опасен любой прохожий в трех метрах от тебя.

"Корона" сильно ударит по либерализму и усилит национально-консервативные силы в обществах. Чужой, этот великий "Ксено", будет беспокоить людей больше, чем проблемы. Важны будут базовые связи внутри твоей семьи, внутри дома, села, района, внутри твоего города и страны. Слова "мой дом - моя крепость" обретут новый антивирусный смысл.

Гуманизм не умрёт - он переместится в горизонтальную взаимопомощь от уровня нуклеарной семьи и дальше. Появятся новые формы солидарности и выражения человеческой доброты - пение на балконах в изоляции, развозка волонтерами продуктов старикам, бесплатные услуги медикам и взаимопомощь соседей, проверившихся на отсутствие вируса.

Коронакризис четко показал: в самый страшный и важный момент каждая страна/народ будет в одиночку решать свои навалившиеся проблемы. Да, через месяц-два-три (может быть) включатся механизмы ЕС, ВОЗ или ООН, но в те конкретные неделю-две на пике заболевших и дико переполненных больниц не поможет никто - только своими силами, связями, хитростями, "Моссадами" всех видов.

Фото: hi-news.ru В одной из больниц Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса

Не прилетит добрый волшебник и бесплатно не покажет кино. Это как в период Холокоста: в самый нужный час Икс авиация союзников не прилетит бомбить железнодорожные пути к Аушвицу, а партизаны не пробьют ограду гетто. Но зато потом, через много лет, Голливуд будет снимать душещипательные фильмы о погибших.

Только опора на свои силы/связи/умения выживать - даже ценой перехвата груза с ИВЛ, предназначенного для соседней страны. Да, местами аморально и грубо. Но Моссад заботится прежде всего о своем народе и действует по поручению правительства своей страны. Да, через пару месяцев мы сами наладим массовое производство аппаратов ИВЛ - но они нужны не в мае-июне, а еще вчера - в марте.

В принципе, Израилю это всё хорошо известно с первых лет его истории, а коронакризис только подтвердил эти жесткие принципы мироустройства: каждый народ выживает самостоятельно, оставив либеральные сказки о мировой взаимопомощи для мирного посткоронного времени.

Сначала страны мира победят вирус у себя внутри, закрывшись от соседей, а только потом они смогут возвращаться к "Обнимитесь, миллионы!" из 9-й симфонии Бетховена и гимна ЕС.