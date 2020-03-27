Макрон: Шенгенская зона может умереть из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что если страны Европейского союза не проявят солидарность в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

Об этом он заявил 26 другим лидерам ЕС в ходе телефонной конференции, передает Reuters.

Макрон предупредил своих коллег, что вспышка коронавируса может привести к разрушению главных опор ЕС, таких как его безграничная зона, если странам не удастся продемонстрировать солидарность в этом кризисе.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - сказал президент Франции.

Напомним, 17 марта Макрон объявил об ограничительных мерах в стране в связи с распространением эпидемии Covid-19. Он призвал французов не паниковать, проявить солидарность и ответственность. Эти меры касаются запрета на любые собрания на улице или в помещении. Перемещения будут ограничены до "строго необходимых", какими президент назвал только поход в магазин за продуктами, визиты к врачам или поездки на работу для тех, кто не может работать удаленно.

Макрон пообещал, что на улицах городов будет проводиться контроль самоизоляции.

С 17 марта во Франции на 30 дней будут закрыты внешние границы Шенгенской зоны и ЕС. Международные поездки разрешены только тем французам, которые желают вернуться на родину.

О том как воо Франции проходит карантин, читайте в материале LB.ua "Франція на карантині: не-свобода, але рівність і братерство".