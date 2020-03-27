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Родственникам мужчины, умершего в Тернополе от COVID-19, пришлось самим забирать его тело из больницы в мешке

Никакой защитной одежды у них не было.

В Тернопольской городской инфекционной больнице тело умершего от коронавируса мужчины выдали родственникам для захоронения, не предупредив, как это оправильно это сделать.

Об этом сообщило местное издание "Овід".

Родственники погибшего прислали в редакцию видео, на котором видно, как черный пакет с телом пытаются положить в гроб. Делает это зять умершего в перчатках.

Дочь 68-летнего пенсионера Ольга Тутова, которая приехала вместе с мужем забирать тело, рассказала как все происходило.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб поставить ", - рассказала Тутова.

Позже работник больницы помог занести гроб в машину.

Тело умершего в родное село Коваливка родственники доставили собственным микроавтобусом. После того как гроб вынесли, машину продезинфицировали также самостоятельно, как могли.

Похоронили же 68-летнего мужчину в тот же день. Так как никто из односельчан не захотел помочь, то могилу копали зять, сельский голова, мэр Монастыриска и его заместитель.

Фото: ovid.com.ua

Сейчас в области нет четко разработанного алгоритма действий и процедуры, как должно происходить захоронение людей, умерших от коронавируса.

Ранее новоназначенный глава Тернопольской облгосадминистрации заявлял, что погребением будут заниматься государственные структуры.

Напомним, В Тернополе первый случай заболевания был зафиксирован 25 марта. Заболевший - местный житель, мужчина 1965 г.р. Недавно он побывал в Австрии.

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине в целом были лабораторно подтверждены 196 случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел

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