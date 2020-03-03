Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Житель Тернополя сообщил о коронавирусе у соседа из-за отказа "скорой" приехать по его вызову

Медики отказали ему в вызове из-за высокого давления. 

Житель Тернополя сообщил о коронавирусе у соседа из-за отказа "скорой" приехать по его вызову
Фото: tp.npu.gov.ua

Житель Тернополя сообщил в полицию о том, что его знакомый контактировал с гражданами Китая, после чего у него поднялась высокая температура. Он заявил, что мужчина находится дома и подвергает опасности соседей, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Прибывшей по указанному адресу следственно-оперативной группе полиции никто не открыл дверь, а владельца квартиры удалось найти спустя сутки. Мужчина отрицал, что вызывал правоохранителей. 

"Посмотрев на номер, с которого был совершен вызов, житель Тернополя узнал данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире", - добавили правоохранители.

Этот мужчина сознался, что позвонил в 102 с сообщением о якобы больном соседе из-за того, что работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов из-за высокого давления. Он пояснил, что после звонка в полицию он еще раз обратился в скорую с информацией о якобы коронавирусе у соседа, и после этого врачи приехали.

Теперь ему грозит административная ответственность.

Напомним, в феврале в Харькове мужчина вызвал патрульных, а после того как они прибыли, рассказал, что "ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также