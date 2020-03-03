Житель Тернополя сообщил о коронавирусе у соседа из-за отказа "скорой" приехать по его вызову

Житель Тернополя сообщил в полицию о том, что его знакомый контактировал с гражданами Китая, после чего у него поднялась высокая температура. Он заявил, что мужчина находится дома и подвергает опасности соседей, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Прибывшей по указанному адресу следственно-оперативной группе полиции никто не открыл дверь, а владельца квартиры удалось найти спустя сутки. Мужчина отрицал, что вызывал правоохранителей.

"Посмотрев на номер, с которого был совершен вызов, житель Тернополя узнал данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире", - добавили правоохранители.

Этот мужчина сознался, что позвонил в 102 с сообщением о якобы больном соседе из-за того, что работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов из-за высокого давления. Он пояснил, что после звонка в полицию он еще раз обратился в скорую с информацией о якобы коронавирусе у соседа, и после этого врачи приехали.

Теперь ему грозит административная ответственность.

Напомним, в феврале в Харькове мужчина вызвал патрульных, а после того как они прибыли, рассказал, что "ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими".