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Дело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции

Левин обжаловал решение об экстрадиции

Дело Гандзюк: экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции
Алексей Левин
Фото: стопкадр видео

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) все же обжаловал решение болгарского суда об экстрадиции в Украину. 

Об этом LB.ua рассказал украинский адвокат подозреваемого Михаил Величко.

Ранее Величко утверждал, что Левин отказался от такой идеи из-за ее бесперспективности. 

"В пятницу адвокат Мокин подал в интересах моего клиента апелляционную жалобу. Я не знаю, как появился Мокин и кто его нанял. Вероятно, жена или кто-то из семьи Левина", - сказал Величко.

Издание "Мост" сообщило, что Игоря Мокина нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк. На вопрос, мог ли Мокина нанять Мангер, Величко ответил, что "такие предположения могут иметь смысл". На момент публикации Мокин не смог прокомментировать LB.ua обжалование экстрадиции Левина и попросил связаться с ним позже.

Адвокат Величко отметил, что не считает аппеляцию перспективной.

"Я считают, что это бесперспективное дело. Апелляция задерживает экстрадицию где-то на месяц", - сказал защитник.

Напомним, в конце января 2020 года Алексея Левина задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позднее заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

24 февраля адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, обратились в суд с ходатайством восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице. 

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

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