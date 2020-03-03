Полиция открыла 8 уголовных производств из-за беспорядков в Новых Санжарах

В связи со столкновениями в поселке Новые Санжары в Полтавской области, когда местные жители пытались не допустить заселения эвакуированных из Китая в санаторий на обсервацию, десяти людям объявлены подозрения в совершении преступлений. Половина из них находится под домашним арестом.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Полтавской области.

"Полиция осуществляет расследование по фактам правонарушений возле медицинского центра «Новые Санжары». В настоящее время подозрения в совершении преступлений получили 10 человек", - сказано в сообщении.

Пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого человека суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом оставлять место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

Еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганства (ст. 296 УК Украины), еще двух фигурантов подозревают в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

Расследование продолжается по восьми уголовных производствах, открытых по статьям УК Украины: ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки); ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку); ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков. Президент Владимир Зеленский признал события в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.