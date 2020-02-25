Полиция ошибочно заявила об аресте четырех участников беспорядков в Новых Санжарах (исправлено)

Национальная полиция ошибочно заявила о том, что Октябрьский районный суд Полтавы арестовал четверых подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом, в частности, "Українським Новинам" сообщил спикер полиции области Юрий Сулаев.

Он заявил, что пятерым участникам беспорядков было сообщено о подозрении по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

"Сообщено пять подозрений, четверым лицам из пяти избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он подчеркнул, что правоохранители устанавливают место нахождения пятого подозреваемого. После этого он будет доставлен в суд, ему также будет избираться мера пресечения.

Однако позже на сайте Национальной полиции вышло опровержение этой информации: двум фигурантам только избирают меру пресечения, ходатайства по остальным еще не рассматривались.

Ранее суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков. Президент Владимир Зеленский признал события в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.

Из-за паники и протестов к эвакуированным поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.