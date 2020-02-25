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В Донецкой области полицейский спас двух детей, которые провалились под лед

Когда один ребенок провалился, его попытался спасти товарищ, который также оказался в ледяной воде. 

В городе Селидово в Донецкой области полицейский Петр Москаленко спас двух детей, которые провалились под лед. Об этом сообщи пресс-центр Нацполиции. 

Петр Москаленко
Фото: npu.gov.ua
Петр Москаленко

В свой выходной полицейский на своей машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу находилось еще несколько взволнованных людей.

Полицейский понял, что случилась беда и бросился на помощь. «Веревки не было, поэтому схватил единственное, что было под рукой, - ремешок от сумки», - рассказал Петр Москаленко.

Лед был тонкий и хрупкий, и правоохранитель тоже оказался в воде. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения Москаленко отвез их в больницу. 

Оказалось, что группа школьников гуляла вблизи водоема и 9-летний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. 13-летний Дмитрий вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь товарищу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки достать своего младшего тезку оказались напрасными, и ребенок тоже попал в ледяную ловушку.

На помощь поспешила также женщина, проходившая рядом, но ей не удалось спасти детей. Было заметно, что оба ребенка уже теряют последние силы. Именно в тот момент к ним и подбежал Москаленко.

Начальник Селидовского отделения полиции Роман Процик и инспектор ювенальной превенции полиции Евгений Косогов навестили обоих спасенных детей.

 Младший Дима уже чувствует себя хорошо и находится дома.

«Еще немного покалывают пальчики на руках, а так уже все в порядке», - рассказал ребенок. Мальчик пообещал полицейским, что никогда больше не будет играть на льду, а когда вырастет - станет полицейским, как и его спаситель.

Фото: npu.gov.ua

13-летний Дмитрий еще находится в детском инфекционном отделении под наблюдением врачей. Школьник рассказал, что когда увидел, как друг провалился под лед, ни минуты не колебался, хотя и знал о спасении из-под льда только в теории.

«Мы гордимся поступком 13-летнего Димы и нашим коллегой, который заметил в воде детей и спас их», - отметил начальник Селидовского отделения полиции Роман Процик.

Напомним, 17 февраля в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, однако двое из них погибли. Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

8 февраля в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули три ребенка 2014 года рождения

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