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В Киеве на центральном ж/д вокзале установили зарядки для электрокаров

Впоследствии такие зарядки будут установлены и на других вокзалах страны.

В Киеве на центральном ж/д вокзале установили зарядки для электрокаров
Фото: mtu.gov.ua

В Киеве на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала заработала зарядная станция для электрокаров. Об этом сообщил пресс-центр Министерства инфраструктуры со ссылкой на его главу Владислава Криклия

Впоследствии такие зарядки будут установлены и на других вокзалах страны. 

Криклий также отметил, что развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей - шаг, который позволит увеличить количество украинцев, которые пользуются электромобилями.

Отмечается, что зарядочная станция рассчитана на одновременные зарядки четырех автомобилей. Устройства имеют 3 точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo. 

Стоимость зарядки автомобиля 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D - около 2:00, Nissan Leaf 2019 - чуть более 1 ч. и BMW i3 - около 40 мин. Компания, которая устанавливала зарядные станции была выбрана по системе ProZorro, ею стала ООО "Группа ЭлектроЮа".

Напомним, в начале декабря "Укрзализныця" анонсировала масштабную реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В ходе реконструкции будут ликвидированы торговые точки, которые мешают пассажирам или просто имеют некрасивый вид. Удобные и неиспользуемые площади, такие как багажное отделение, будут коммерциализированы, а к Южному вокзалу пристроят высотку-ТРЦ.

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