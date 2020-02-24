В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен

Ее квартира - единственная в доме "без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии".

В Киеве жительница многоэтажки на Левом берегу получила платежку на сумму 52 932,18 грн за отопление 4-х комнатной квартиры площадью 127,3 кв.м.

Информацию об этом подтвердили в "Киевтеплоэнерго".

"К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м в январе 52 932,18 грн", - говорится в сообщении на странице КП в фейсбуке.

Фото: facebook.com/kyivteploenergo

На предприятии отметили что это не ошибка и не технический сбой. Как объяснили в "Киевтеплоэнерго", такую платежку киевлянка получила, так как ее квартира - единственная в доме "без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии".

"Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика", - напомнили в КП.

В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что с "точки зрения закона начисление за тепло правильное", но из-за социального значения услуги пообещали пересмотреть расчет и показатели потребления.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.