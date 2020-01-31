Президенту отчитались о шагах для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления.

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во встрече приняли участие премьер Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления "Нафтогаза "Андрей Коболев, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители.

Фото: president.gov.ua

Президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления за прошедшее время.

Алексей Гончарук отчитался о том, что за декабрь потребителям было начислено к уплате за теплоснабжение на 5-35% меньше в зависимости от города и региона.

По его словам, 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и "очень значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре".

Фото: president.gov.ua

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк подчеркнул, что разделения платежек за газ на две необходимо, чтобы "в перспективе украинские потребители могли свободно менять поставщика газа".

"Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр отчитался о том, что 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в следующем сезоне почти вдвое.