ОПЗЖ обжаловала в Конституционном Суде отмену неприкосновенности

Конституционный Суд получил представление от 50 депутатов Верховной Рады (в основном - из ОПЗЖ), в котором они просят признать неконституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится на сайте суда.

Авторы представления считают, что закон был принят с существенными нарушениями конституционный процедуры.

Напомним, что его предварительно проголосовали ночью 30 августа и окончательно утвердили через несколько дней - 3 сентября. Для того, чтобы это стало возможным, депутаты начали первую сессию раньше положенного и закрыли после одного заседания.

В оппозиции отмечают, что первая сессия не была очередной (ст.83 Конституции - очередные сессии начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября) и поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию. В ОПЗЖ считают, что это нарушает требования ст.155 Конституции.

Также в представлении указано, что Рада при принятии закона проигнорировала предостережения Конституционного Суда, изложенные в выводе от 19 июня 2018 года.

Еще один довод в пользу неконституционности закона, по мнению подписантов, заключается в том, что его подал президент Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский. Согласно ст.105 регламента Верховной Рады, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были прекращены до принятия в первом чтении.

Формально законопроект был отозван 29 августа, в день перед предварительным голосованием, но потом его снова внесли в повестку дня и рассмотрели. В ОПЗЖ считают, что это уже был другой законопроект.

"Таким образом, Верховная Рада Украины после отзыва проекта закона №7203 от 17 октября 2017 года, проигнорировав вывод Конституционного Суда от 19 июня 2018 года №2-в/2018, и проголосова за новый проект закона №7203 от 30 августа 2019 года, не придержавшись требований о принятии закона о внесении изменений в Конституции Украины на очередных сессиях парламента, тем самым совершила грубое нарушение установленной Основным законом Украины процедуры внесения изменений в Конституцию Украины", - сказано в представлении.

Напомним, что поправки, которые обжалуют депутаты, с 1 января 2020 года исключили из Конституции упоминание о неприкосновенности, а также о невозможности привлечения депутатов к уголовной ответственности без согласия Рады.