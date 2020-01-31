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Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию подозреваемого в деле Гандзюк Левина

Украинская сторона надеется, что это произойдет уже в скором времени. 

Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию подозреваемого в деле Гандзюк Левина
Алексей Левин
Фото: стопкадр видео

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и поблагодарил его за сотрудничество болгарских правоохранителей в задержании подозреваемого в деле о нападении на Екатерину Гандзюк Алексея Левина.

Также Зеленский выразил надежду на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина в Украину, говорится в пресс-службе ОПУ.

Как известно, Алексей Левин был задержан в Болгарии, где он проживал в последней время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. Прокуратура настаивала на содержании под стражей до вынесения решения об экстрадии.

Левин просил суд назначить ему домашний арест с ношением электронного браслета и заявил, что у него серьезные заболевания сердца. По его словам, он перенес 4 операции.

Позднее заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. 

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