Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
ПАСЕ, которой больше нет
ПАСЕ, которой больше нет
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
ГлавнаяПолитика

Зеленский обсудил с Помпео возможность визита в Вашингтон

Президент готов ехать "хоть завтра", если есть о чем договориться. 

Зеленский обсудил с Помпео возможность визита в Вашингтон
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео обсудил возможности своего визита в Вашингтон.

Помпео в ходе беседы заявил, что Белый дом не выдвигает каких либо условий, чтобы украинский президент посетил его с визитом.

"Просто нам нужно найти соответствующее время, создать возможности для этой встречи двоих президентов. Мы хотим убедиться, что она произойдет в то время, когда будет достигнут значительный прогресс. Между нашими странами идет работа, наши команды обсуждают эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий. Мы всегда будем рады приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне, уверены, что такая встреча произойдет", – заверил Помпео.

Владимир Зеленский сообщил, что заинтересован в официальном визите в Вашингтон и отметил, что это правильно для обеих стран и отношений между ними, а также статуса Украины.

"Это для меня новая профессия – быть президентом Украины. И действительно я получаю много призывов и предложений посетить ту или другую страну. Вы знаете, сначала я понимал, я про это много раз общался с человеком, у которого больше политического и дипломатического опыта, с главой нашего МИД. Я ему говорил: а что мы будем там делать, даже если поедем в ту или иную страну, а что мы можем привезти для нашей страны?" – рассказал президент.

По его словам, он также спрашивал у министра иностранных дел, "что мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было очень много лет в нашей стране и как это происходит во многих странах?".

"Прежде всего я думаю об Украине – при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи, о чем мы можем договориться, подписать и взять, то я готов ехать завтра", – заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Майк Помпео и Владимир Зеленского встретились в рамках визита госсекретаря в Украину. Зеленский поблагодарил Помпео за военную помощь и назвал отношения Киева и Вашингтона "неизменно крепкими".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также