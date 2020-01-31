Зеленский уверен, что импичмент Трампа не повлиял на отношения Украины и США

"США - это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения".

Президент Владимир Зеленский считает, что история с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между странами.

Об этом он заявил на брифинге с госсекретарем США Майком Помпео.

Отвечая на вопрос журналистки, испортила ли история с импичментом украинско-американские отношения, Зеленский сказал, что нет, все наоборот. "У нас очень хорошие отношения между нашими странами. Вопрос не только в словах, США действительно нас поддерживают и защищают Украину, поддерживают нашу территориальную целостность Это правда. Любая поддержка, как и дружба между странами, она должна быть выгодной", - сказал президент.

Он отметил, что США и Украина сотрудничают во многих отраслях.

"Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения повлиял вопрос с импичментом президента США Дональда Трампа. Я неоднократно говорил: США - это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения. Мы делаем все, чтобы увеличить инвестиции, выгодные для Украины. Такая стратегия как на Донбассе, она и для всей страны. Для нас важны рабочие места, заработные платы и увеличение социальной поддержки нашего населения", - добавил Зеленский.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США. После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.