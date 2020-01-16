Трамп отменял визит в Польшу из-за Зеленского, а не урагана, - Парнас

Трамп хотел надавить на Зеленского, чтобы он объявил о расследовании против Байдена.

Лидер США Дональд Трамп отменял свой визит в Польшу в 2019 году из-за президента Владимира Зеленского, а не из-за урагана во Флориде. Об этом рассказал партнер адвоката президента США Лев Парнас в интервью MSNBC, передает "РБК-Украина".

Таким образом, Дональд Трамп хотела надавить на Зеленского, чтобы ускорить расследование против его конкурента на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.

Парнас отметил, что Трамп использовал ураган как оправдание.

"Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому, что он слился, потому что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании против Байдена)", - рассказал Лев Парнас.

Напомним, 1 сентября 2019 года планировалась встреча Зеленского и Трампа, однако она не состоялась из-за того, что Трмп отменил свой визит. Лидеры Украины и США встретились 25 сентября в Нью-Йорке.

После того, как в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, запустили процедуру импичмента Трампа.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

Сегодня также сообщалось, что Лев Парнас говорил, что в мае 2019 ставил ультиматум новоизбранному президенту Украины, что ни один высокопоставленный американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации и вся помощь стране будет приостановлена, если не начнется расследование по делу Джо Байдена.

15 января Палата представителей США обнародовала новые показания Льва Парнаса по делу об импичменте. Он предоставил рукописные заметки, сделанные на канцелярских принадлежностях отеля в Вене, в которых упоминается Зеленский.