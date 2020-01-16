ВСП готов сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС

Международные партнеры до сих пор не направили свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии.

Высший совет правосудия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с международными партнерами относительно формирования конкурсной комиссии для назначения членов новой Высшей квалифкомиссии судей.

В комиссию должны войти 3 международных эксперта от организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, из числа предложенных ранее в состав Общественного совета международных экспертов при создании Высшего антикоррупционного суда. Еще 3-х членов конкурсной комиссии избирает Совет судей Украины. Об этом на брифинге сообщил глава ВСП Андрей Овсиенко, передают Українські новини.

"Создание ВККС является приоритетом для Высшего совета правосудия, и мы сейчас в усиленном режиме прилагаем усилия, чтобы конкурс состоялся. В таком диалоге можно было бы избежать тех моментов, которые ставят под сомнение или под угрозу реализацию положений закона о проведении конкурса на занятие должностей членов ВККС",- сказал Овсиенко. По его словам, формирование ВККС происходит на фоне того, что 2044 вакансий судей остаются незаполненными, 2013 действующих судей не прошли квалификационное оценивание.

"Мы открыты и будем и далее искать широкий диалог с международными организациями, которые определены законом как субъекты формирования конкурсной комиссии",- подчеркнул Овсиенко.

Международные партнеры должны были направить три кандидатуры в состав конкурсной комиссии по избранию членов ВККС, однако этого до сих пор не сделали. Член ВСП Светлана Шелест сообщила журналистам, что в декабре ВСП обратился к Совету Европы, Европейскому Союзу, Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), однако ответ от них не было получен.

В ситуации, когда срок номинирования кандидатов в состав конкурсной комиссии истек, 14 января ВСП предоставил возможность продлить процесс формирования международной квоты.

"Высший совет правосудия внес изменения в Положение о конкурсе, что позволяет продолжить срок для получения предложений. Мы намерены обратиться во все международные организации, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией. Таких организаций 12", - сказала она.

Шелест отметила, что ВСП не может обязать международные организации предоставить своих кандидатов в состав комиссии, и соответственно, международные организации не могут нести ответственность за невыполнение этой нормы украинского законодательства.

"Мы предприняли все шаги для того, чтобы пригласить международных экспертов",- подчеркнула Шелест.

Член ВСП Алексей Маловацкий сообщил, что ВСП заинтересован в том, чтобы ВККС была сформирована как легитимный орган. Отвечая на вопрос журналистов о причинах, по которым международные европейские институции держат паузу, он предположил, что на их позицию может влиять негативное заключение Венецианской комиссии.

Как сообщалось, конкурс в ВККСУ стартовал 26 декабря. свои кандидатуры на назначение в ВККС подали 189 кандидатов. Конкурс проводится на основании Положения, принятого Высшим советом правосудия 10 декабря 2019 года.

Новый состав ВККСУ формируется по закону № 193-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". В Выводе Венецианской комиссии изменения в закон названы неоправданными, при этом комиссия указывает на то, что закон останавливает процесс назначения судей первой и апелляционной инстанций, и может привести к кризису в судебной системе. Более 2000 вакансий в судебной системе остаются незаполненными. Закон был раскритикован посольствами ЕС и Канады и Советом Европы на этапе принятия.