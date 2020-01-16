Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после скандала с обнародованными записями прослушки якобы из его кабинета записал видеообращение к тем, "кто борется против нас". Он не сказал, являются ли они правдивыми.

Гончарук заявил, что с самого начала против команды президента и правительства работало много людей, которым хотелось бы, чтобы им и Украине ничего не удалось. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам премьера, в последнее время против правительства и него лично развернулись массированные атаки в социальных сетях и СМИ. По его мнению, это свидетельство того, что его команда на правильном пути.

"Мы перекрыли и продолжаем перекрывать много коррупционных потоков и схем. И не даем грабителям продолжать обкрадывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и дальше будут терять миллионы гривен теневого дохода", – сказал Гончарук.

"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не запугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – заявил он.

По словам Гончарука, главная цель работы его команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, "без схематозов и договорняков".

Напомним, вчера в сеть слили запись прослушки Гончарука. На обнародованном аудио якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. При этом сам говорящий признал себя профаном в экономике.

Источник в "Слуге народа" в комментарии LB.ua подтвердил, что шли "консультации и переговоры о возможной отставке Гончарука по собственному желанию. По информации на сейчас, заявление об отставке есть. Но решение не принято".