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Австралия отказалась от помощи Украины в борьбе с лесными пожарами

Рассматривается возможность предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Австралия отказалась от помощи Украины в борьбе с лесными пожарами
Фото: EPA/UPG

Правительство Австралии отказалась от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Об этом информирует РБК-Украина.

В пресс-службе Министерства иностранных дел изданию рассказали, что официальные представители правительства Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД также сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей ГосЧС.

Напомним, по данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

На восстановление дикой природы власти Австралии выделят $50 миллионов.

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