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В центре Киева протестовали против нового закона о труде

Акцию провели Федерация профсоюзов и активисты.

Фото: fpsu.org.ua

Федерация профсоюзов Украины и активисты молодежных и общественных организаций в среду провели акцию протеста против нового закона о труде, который собирается рассматривать Верховная Рада.

Об этом говорится на сайте ФПСУ.

Акция прошла на Банковой возле здания, где расположен комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Фото: fpsu.org.ua

Фото: fpsu.org.ua

Участники протеста заявили, что предложенный правительством законопроект ухудшает трудовые права и гарантии граждан Украины и является стимулом для выезда из Украины.

Министр экономики Тимофей Милованов, который является одним из главных лоббистов законопроекта, настаивает, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Он предусматривает переход на исключительно письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации в размере от 1 до 6 зарплат за увольнение сотрудника по желанию работодателя.

Власти также отвергают слухи, что законопроект легализует принудительный и сверхурочный труд, ликвидирует льготы для беременных и женщин с детьми, уменьшает роль профсоюзов.

Министерство экономики создало специальную интернет-страницу labor.me.gov.ua, посвященную законопроекту о труде.

Напомним, что сейчас в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз.

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