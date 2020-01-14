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Милованов заявил, что трудовые книжки останутся по желанию работников

По желанию работника, работодатели будут должны их заполнять.

Милованов заявил, что трудовые книжки останутся по желанию работников
Тимофей Милованов
Фото: finclub.net

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что трудовые книжки не отменяются и по желанию работника, работодатели будут должны их заполнять. Об этом министр сказал на пресс-конференции, передает "Укринформ". 

"Трудовая книжка остается как механизм, по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи и она является документом, который подтверждает стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть они не отменяются, только прилагается реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку", - отметил Милованов.

Он подчеркнул, что "государство обязуется вести реестр, который на сегодня существует уже 20 лет".

"Государство говорит, что гарантирует, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж на пенсии, гарантировать защиту прав... Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее из сейфа директора, потому что он от вас что-то хочет, - не забирайте, у вас есть справка из реестра", - заявил министр.

Заместительница министра развития экономики Юлия Свириденко также добавила, что тот факт, что трудовые книжки переводятся в электронную форму, их не отменяет.

Напомним, раннее Тимофей Милованов заявлял, что новый законопроект о труде усиливает права работников. По его словам, профсоюзы выступают против проекта, потому что не хотят терять власть.

Проект позволит уволиться без отрабатывания двух недель не только по исчерпывающему перечню причин, закрепленных в КЗоТ, а и если причины прописаны в трудовом договоре.

Помимо этого, работник сможет разрывать трудовой договор, если не выполняются его условия, письменно изложив причины, а работодатель обязан будет заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат.

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