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Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене адвокатской монополии

Адвокаты будут обязательны только в уголовных делах.

Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене адвокатской монополии
Фото: 112

Верховная Рада 14 января предварительно одобрила изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии.

За соответствующий законопроект №1013 проголосовали 295 депутатов.

Речь идет об изъятии из статьи 131-2 положений, которые касаются представительства интересов другого лица.

В то же время положение, предусматривающее, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения, остается.

Также предлагается исключить подпункт "Переходных положений", который касается представительства адвокатами органов местной власти.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

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