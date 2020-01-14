Рада предварительно утвердила поправки в Конституцию об отмене адвокатской монополии

Адвокаты будут обязательны только в уголовных делах.

Верховная Рада 14 января предварительно одобрила изменения Конституции в части отмены адвокатской монополии.

За соответствующий законопроект №1013 проголосовали 295 депутатов.

Речь идет об изъятии из статьи 131-2 положений, которые касаются представительства интересов другого лица.

В то же время положение, предусматривающее, что исключительно адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения, остается.

Также предлагается исключить подпункт "Переходных положений", который касается представительства адвокатами органов местной власти.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада внесла изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.