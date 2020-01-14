"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие".

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал фотографию чешского автомата, из которого в 2017 году убили Амину Окуеву.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Оружие нашли в 600 метрах от места преступления.

"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно", - написал Шевченко в фейсбуке.

Он отметил, что автомат передали киллеру специально для убийства, что является признаком заказного характера преступления.

"Такой автомат Sa vz. 58 производился Чехословакией с 1958 до 1984 года. В 2000 году снят полностью с вооружения. Таких стволов много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки. В Украине, повторюсь, это очень редкое оружие. Поэтому оно стало ключом для раскрытия", - написал Шевченко.

По данным МВД, для убийства Окуевой также были использованы специальные бронебойные патроны калибра для более смертельного поражения.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились супруги.

Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

12 января 2020 года полиция задержали человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).