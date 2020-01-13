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Полиция: Амину Окуеву, директора Caparol и начрекламы Киевского метрополитена убила одна и та же банда

Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей.

Полиция: Амину Окуеву, директора Caparol и начрекламы Киевского метрополитена убила одна и та же банда
Фото: inforesist.org

Национальная полиция считает, что убийцы Амины Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

Об этом на брифинге в понедельник рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Зможного в селе Крушынка Васильковского района", - рассказал полицейский.

Он напомнил, что подозреваемые тогда были задержаны, арестованы, но позже вышли на свободу.

Однако это задержание позволило получить образцы ДНК фигурантов.

"Задержание дало нам возможность получить биологические образцы, направить специалистам, и в конце концов получить заключение, что биологические образцы одного из лидеров этой группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году", - рассказал Небытов.

Пока что задержан только один человек, других проверяют на причастность.

"Мы понимаем, что не только тот, кто непосредственно убивал, мог держать это оружие. Поэтому сейчас идут следственные действия, которые ответят: или лицо, которое вчера задержали, участвовало только в организации и передаче оружия, или в непосредственном исполнении. Когда следственные действия пройдут, установим круг всех участников, и когда уголовное производство будет направляться в суд, тогда будем говорить о конечной роль непосредственно этого лица", - пояснил Небытов.

"Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза", - добавил полицейский.

Напомним, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев.

Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

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