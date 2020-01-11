​В подразделение ГБР по делам Майдана перешли 32 сотрудника Генпрокуратуры

Государственное бюро расследований сообщило, что из Генеральной прокуратуры в новое следственное подразделение по делам Майдана переходят 32 следователя и прокурора.

Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

Таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено.

"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

Напомним, что органы прокуратуры окончательно утратили функцию следствия в ноябре 2019 года. В связи с этим следственное подразделение, занимавшееся делами Майдана расформировали.

Чтобы расследование уголовных производств не остановилось, Верховная Рада разрешила сотрудникам подразделения перейти в ГБР на аналогичные должности без конкурса.