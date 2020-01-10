ГБР открыло дело по факту избиения 22 осужденных в харьковской колонии

Офис Уполномоченного по правам человека Верховной Рады подтверждает применение силы и спецсредств к 22 осужденным в Алексеевской колонии №25 в Харьковской области, для чего тюремщики привлекли спецназовцев.

Об этом заявил представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин, передает Радио Свобода.

По данным представителя омбудсмена, некоторых осужденных при этом изолировали, а некоторых перевезли в другую колонию - №43.

Инцидент произошел 8 января, а на следующий день туда выехали мониторы Национального превентивного механизма против пыток.

"Представитель уполномоченного посетил уже сегодня, 10 января, также и тех, кто был в 43-й колонии. По словам осужденных, применение силы в отношении них было необоснованным, а сам обыск проводился с действиями, унижающими человеческое достоинство. Но мы пока не можем давать оценку, потому что идет проверка фактов", - отметил Гатиятуллин.

По его информации, офис омбудсмена вероятно будет готов дать оценку ситуации на следующей неделе. Кроме того, как сообщил Гатиятуллин, Государственное бюро расследований открыло производство из-за упомянутого инцидента относительно вероятного превышения силовиками служебных полномочий. Информации об отстранении кого-то из чиновников на время расследования у него нет.

8 января Администрация уголовно-исполнительной службы сообщила, что в харьковской колонии пресекли попытку бунта. Был проведен обыск для обнаружения запрещенных предметов и введен режим особых условий.

Между тем, 9 января Харьковская правозащитная группа обнародовала информацию о жалобах заключенных на жестокое обращение, в частности, там говорилось о сексуальном насилии в отношении них.